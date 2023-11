«Friends» Hva gjør stjernene nå og hva er de verdt?

POPULÆR FILM: Jennifer Aniston og Owen Wilson på premieren av filmen «Marley & Me». Foto: Mario Anzuoni I 2019 våget 54-åringen seg inn i TV-produksjon igjen med «The Morning Show», som hun fremdeles er aktuell med.

Siden siste episode av Friends i 2004, har Schwimmer også hatt en fruktbar karriere innen TV og film gjennom årene. I 2005 fortsatte Schwimmer med å underholde et generelt yngre publikum som Melman, sjiraffen i den animerte komedien «Madagaskar».

56-åringens skildring av Robert Kardashian i «The People v. O.J. Simpson» i 2016 ble spesielt bejublet.Courteney Cox (59) strålte som Monica Geller, bestevenninnen til Rachel og lillesøsteren til Ross.

Siden «Friends» har Cox spilt hovedrollen i «Cougar Town» fra 2009 til 2015, og regisserte selv en håndfull av seriens episoder. Han spilte også hovedrollen i Showtime-komedien «Episodes», som gikk fra 2011 til 2017 og fikk for det en Golden Globe i 2012.Matt LeBlanc er per dags dato ikke aktuell med verken film eller serie.Lisa Kudrow (60) spilte hovedrollen som den eksentriske Phoebe Buffay og ble ikonisk for en av hennes mange useriøse sanger - Smelly Cat.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: «Friends»-skaperne etter Matthew Perrys død: – Hjertene våre er knustMatthew Perrys «Friends»-kolleger er i dyp sorg over kollegaens brå bortgang.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: «Friends»-stjernene etter Matthew Perrys død: – Vi er alle så fullstendig ødelagtMatthew Perrys «Friends»-kolleger er i dyp sorg over kollegaens brå bortgang.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: «Friends»-kollegaene bryter tausheten om Matthew Perrys dødDe tidligere «Friends»-kollegaene kommenterer omsider sjokkdødsfallet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: «Friends»-stjernene om Matthew Perrys bortgang:«Friends»-skuespillerne kommenterer Matthew Perrrys dødsfall for første gang.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: De var venner for livet: – Vi er alle så fullstendig knust«Friends»-stjernene uttaler seg for første gang etter Matthew Perrys (54) død.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Nye detaljer rundt «Friends»-stjernens dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕