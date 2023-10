Freser mot FIS: - Feil

Ragnhild Mowinckel (31) ble disket i verdenscupåpningen i Sölden. Hun hadde for mye fluor, som er blitt bannlyst før årets sesong, under skia.. I den norske leiren pågår det en jakt på å finne ut hva som har skjedd..

FIS-toppen Peter Gerdol opplyste lørdag at mengden fluor som ble funnet på Mowinckels ski var langt høyere enn grenseverdiene.. Det kjøper ikke Rainer Salzgeber, som har det øverste ansvaret for Mowinckels ski:. - Vi stoler ikke på hvordan de tester på nåværende tidspunkt, sier Salzgeber til NRK.. Han fortsetter:. - Vi har sagt tydelig fra at vi ikke stoler på det. For oss er det åpenbart at det var en feilaktig diskvalifisering..

