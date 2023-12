Fremtidige regjeringer kan innføre pandemirestriksjoner på egen hånd. – En svekkelse av demokratiet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. GODKJENT: Stortinget har stemt for endringer i Smittevernloven som gir fremtidige regjeringer større makt til å innføre pandemirestriksjoner. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Endringen i smittevernloven innebærer at fremtidige regjeringer kan innføre isolasjon og karantene uten godkjennelse fra Stortinget.

Det er regjeringspartiene Ap og Sp, samt Høyre, som har gått inn for lovforslaget. Endringen i smittevernloven skulle opprinnelig stemmes over tirsdag forrige uke, men avstemningen ble utsatt til mandag.Det var Frp som ba om at voteringen skulle utsettes slik at alle stortingsrepresentanter måtte ta stilling til saken. Partiet har vært krasse kritikere av lovforslaget. – Dette ble dessverre en merkedag i nyere norsk politisk histori





