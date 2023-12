Fremme av etisk rettet og vitenskapelig ny KI i Norge

Ved å fremme et forskningsmiljø som prioriterer moralsk ansvar, vitenskapelig innovasjon og samfunnsbehov, kan Norge akselerere utviklingen av KI-teknologier som er rettferdige, ansvarlige og universelt fordelaktige, skriver kronikkforfatterne ved Simula Research Laboratory. Direktør Lillian Røstad, professor Michael Riegler og forsker Mikkel Lepperød, alle ved Simula Research Lab, foreslår en rekke tiltak for å sikre kontinuerlig fremgang av etisk rettet og vitenskapelig ny KI.

Innen vitenskap og teknologi har fortiden ofte vært preget av at banebrytende oppdagelser kommer sammen med etiske overtramp. Studiene i Oslo og Tuskegee om ubehandlet syfilis i Norge og USA er sterke påminnelser om de ødeleggende konsekvensene som oppstår når etikk settes til side for fremskritt. I disse studiene forble pasienter ubehandlet, ikke på grunn av mangel på medisinske løsninger, men i en uetisk jakt på kunnskap som ignorerte grunnleggende menneskerettighete





digi_no » / 🏆 9. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Zelenskyjs mann i Norge: – Russland har mistet ekstremt mange soldaterFungerende ambassadør ved den ukrainske ambassaden til Norge, sier landet har en langsiktig plan.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Ble mor i august – storspilte for Norge i comebacketLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Rystad: Kjernekraft i Norge først mulig rundt 2050Kjernekraft krever tunge subsidier og er trolig først på plass rundt 2050, anslår Rystad Energy. Sjefen for Norsk Kjernekraft synes det er vanskelig å ta rapporten seriøst.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Reagerer før håndballmesterskap i Norge: – Flere må bli hjemmeEt døgn før VM starter kommer reaksjonene mot Norges Håndballforbund.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Statsbygg bekymret for brannsikkerheten ved Bredtveit kvinnefengselPå bakgrunn av en ny risikoanalyse for branntilløp, anbefaler Statsbygg at Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner stenges midlertidig.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Slet med å forsvare lederlønninger: – Nivåer vi ikke er vant med i NorgeDe storstilte planene om batterifabrikken i Mo i Rana er lagt på is. Samtidig håver ledelsen i Freyr inn svimlende summer.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »