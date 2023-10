Fredrik Gulbrandsen Reagerer: - Bli ferdig!

MOLDE (Dagbladet): Torsdag ble det kjent at Norges Fotballforbund (NFF) forfølger hendelsene på Åråsen under søndagens derby mellom Lillestrøm og Vålerenga.. Kampen har vært mye omtalt, særlig som følge av at LSK-fansen hengte opp et banner som framstilte Vålerenga-trener Geir Bakke som en rotte i en galge med en pengesekk i hånda..

- Blir det tullete at NFF da skal gripe inn?. - Ja, jeg synes det. Det var en markering, så får man bli ferdig med det og gå videre, svarer Gulbrandsen.. - Bør sitte i31-åringen returnerte til norsk fotball i sommer etter flere år i utenlandsk fotball. Torsdag scoret han det første målet da Molde knuste Häcken 5-1..

