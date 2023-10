Fredrik Aursnes på utgående kontrakt vasser i internasjonal interesse

Molde går så det suser med et historisk overskudd på 100 millioner kroner. – Sportslig går det også bra, i skrivende stund henger de litt etter på en fjerdeplass i Eliteserien en seier bak serieleder Rosenborg. – Med en kamp mindre spilt har de muligheten til å ta igjen det tapte mot Sandefjord senere i dag.

Den 25 år gamle midtbanespilleren Fredrik Aursnes har vært i Molde siden han kom fra Hødd tidlig i 2016. – Nå er det noen få måneder igjen av kontrakten. Werder Bremen har samling i bunn etter de rykket ned til 2.Bundesliga sist sesong, de skal tilbake og har ifølge Sky Sport et sterkt ønske om å hente Fredrik Aursnes.

Den tyske klubben regner med i og med at det bare er måneder igjen av kontrakten med Molde at de kan sikre seg Fredrik Aursnes på en gratis overgang.