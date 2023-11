Franske skatteforbindelser

Franskmannen, som regnes som en av verdens fremste økonomer for øyeblikket, mener også det er hinsides at Norge ikke har fått på plass en langvarig eksilskatt for de søkkrike som forlot landet for luksus i Lugano.

Piketty er forfatteren alle vil ha i bokhylla, men ingen vil gjøre jobben med å sette de økonomiske rådene han kommer med, ut i live., hvor han forklarte at siden 80-tallet har ulikheten økt av mange årsaker, inkludert globalisering, teknologiske endringer og endringer i innenrikspolitikken.

Han påpeker at det som har endret seg, er at skattesystemene har forsterket ulikheten, fordi multinasjonale selskaper og enkeltpersoner har fått lov til å betale stadig mindre skatt. I tillegg nevner Zucman at middelklassen og arbeiderklassen har betalt mer og mer i skatt, og at alle skjønner at dette ikke kan fortsette i all evighet.Dette er nesten da capo fra en av hans landsmenn var i Norge for snart ti år siden:

I 2014 hadde nemlig en fransk økonom fått tilnavnet «økonomiens Justin Bieber», ved å skrive «Kapitalen i det 21. århundre», og bevise at «trickle down-økonomi» ikke ga økonomisk vekst. Snarere tvert om: Thomas Piketty beviste at omfordelende skatt var nødvendig for økonomisk vekst. Og politikereliten på venstresida i Norge sto bokstavelig talt i kø for å ta selfie med han.

