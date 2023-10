Frankrike vinner mot Norge og sikrer seieren

Uten stjerner som Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten var Frankrike store favoritter mot Norge.

– Jeg tror vi først og fremst må tenke at kampen i dag er et skritt i riktig retning. Vi spiller ganske jevnt med Frankrike som er et veldig godt lag. Vi må egentlig bare bygge videre på det, sier målscoreren til VG etter kampen og får støtte av landslagssjef Leif Gunnar Smerud:

Det gjenstår tre kamper av Nations League-gruppespillet. En bortekamp mot Frankrike, hjemmekamp mot Portugal og en bortekamp mot Østerrike. Kvalifiseringen endrer format inn mot EM i Sveits i 2025. Kvalifiseringen vil foregå i Nations League. Er man da på nivå A, det øverste nivået, vil man få en betraktelig lettere vei til mesterskapet i 2025 enn om man er på nivå B.Er man på nivå A vil de to beste lagene i hver gruppe går direkte til mesterskap. headtopics.com

Bortelaget skapte lite, men etter drøye 23 minutter fikk Julie Dufour et hav av plass på venstrekanten. Innlegget fra dødlinjen traff kaptein Maren Mjelde som både på klønete og uheldigvis satte ballen i eget nett.

