Frankrike ble for sterke – nytt nederlag for Norge: – Jeg får litt vondt av dem

Stornasjonen Frankrike gjestet Ullevaal stadion fredag kveld, og Norge hadde et tøft utgangspunkt ettersom verken Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen eller Guro Reiten var en del av den norske troppen.

Det ble til slutt 2-1-tap for Norge, noe som betyr at det norske kvinnelandslaget ligger sist i sin gruppe i Nations League med bare ett poeng etter tre kamper. Frankrike tok ledelsen etter halvspilt første omgang da en uheldig og litt klønete Maren Mjelde sendte ballen i eget nett. Et tungt baklengsmål for Norge, som på det tidspunktet hadde hatt god kontroll bakover.

Norge imponerte likevel ikke stort i første omgang, selv om de hevet seg de siste ti minuttene. NRKs ekspert Carl-Erik Torp syntes det var tydelig at Leif Gunnar Smeruds mannskap sliter med lite selvtillit etter en del tunge opplevelser de siste årene. headtopics.com

– Jeg får litt vondt av dem, for det er et lag med en del spillere som har hatt en del dårlige opplevelser bak seg. De har kollektivt lite selvtillit, sa han på NRKs sending i pausen. – Du ser det i situasjoner. Du ser de tenker før de gjør noe. De titter litt rundt seg og ser om det er noen andre som skal gjøre det eller de skal gjøre det selv. Når de først da velger å gjøre den aksjonen er det selvfølgelig for sent mot et så godt lag som Frankrike, forklarte eksperten.

Norge var mer med i kampen i starten av andre omgang, og i det 60. minutt, litt ut av intet, kom utligningen. Etter litt klabb og babb i feltet havnet ballen hos Marit Bratberg Lund, som fikk avsluttet alene med Frankrike-keeper Picard. Hun fikk akkurat avverget via stolpen, men returen tuppet Bratberg Lund i mål. headtopics.com

