Frank Løke vil bestige Mount Everest uten oksygen:

I 2021 nådde tidligere håndballspiller Frank Løke (43) toppen av verdens høyeste fjell, Mount Everest.. Nå ønsker Løke å gjøre det igjen - denne gangen uten oksygen.. Under «Bowling Celebrity Invitational» forteller Løke at han nå er i hardtrening mot turen som skal skje i april 2024.. - Nå er det mye trening fram mot Mount Everest.

Årsaken til at man dør av å ta turen opp er fordi man dør av oksygenmangel, sa Rashidi til Dagbladet i mars.. Til tross for dette, ser det ikke ut som at den tidligere håndballspilleren lar seg skremme.. - Nei, jeg er ikke redd faktisk. Jeg er ganske trygg i meg selv nå. Jeg har veldig troa på at det skal gå veien, og det må jeg ha. Jeg har bevist før i fjellet at jeg har kapasiteten til å klare det, sier 43-åringen og legger til:.

Les mer:

dagbladet »

Nok en overgangsrekord knuses for å sikre seg toppscorerI sommer slo Brentford sin egen overgangsrekord to ganger. Nathan Collins fra Wolverhampton ble signert for 23 millioner pund og står som dyreste ever for londonklubben. Denne sesongen har det likevel gått seigere for Thomas Frank og hans stolte bier. Les mer ⮕

Kontant Mehl-nei til Oslos ønske om lokal rusreformPlanene til det nye Høyre og Venstre-byrådet i Oslo om å be regjeringen om å innføre en lokal rusreform i byen, møtes med tommelen ned fra justisministeren. Les mer ⮕

- Mehl: Kontant nei til Oslos ønske om lokal rusreformSiste nytt fra Dagbladet: Planene til det nye Høyre og Venstre-byrådet i Oslo om å be regjeringen om å innføre en lokal rusreform i byen, møtes med tommelen ned fra justisminis... Les mer ⮕

Har allerede signert David de GeaEtter 12 år på Old Trafford forlot den spanske keeperen David de Gea Manchester United. - Hans enorme lønning og manager Erik ten Hag sitt ønske om å hente inn Andre Onana som ny førstekeeper var årsaken til at det ikke ble en forlengelse. Les mer ⮕

«Nytt på nytt» får ros for fleiping med Israel og Hamas– Vi ville lage satire hvor vi nærmet oss det brutale, uten å gå rundt grøten. Les mer ⮕