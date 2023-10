Francis Ngannou Overrasket i natt:

Cristiano Ronaldo, Eminem, Kanye West, Conor McGregor og Mike Tyson var blant verdensstjernene som hadde tatt turen til Saudi-Arabia for å få med seg den mye omtalte VM-kampen mellom Tyson Fury og Francis Ngannou natt til søndag norsk tid.. Mens verdensmesteren Fury var ubeseiret før møtet, var situasjonen en ganske annen for Ngannou. Kampen var nemlig hans debut i bokseringen..

Til tross for en oppsiktsvekkende prestasjon, hjalp det ikke for Ngannou at én av dommerne ga ham seieren (95-94). De to andre ga sine poeng i favør Fury (96-93, 95-94), som dermed vant på «split decision».. Etter kampslutt haglet reaksjonene.. - Francis Ngannou sjokkerte en hel verden, poengterte nevnte Helwani.. - Det burde blitt uavgjort, mente den britiske TV-personligheten Piers Morgan.. - En ekte mester.

