Foxtrot-nettverket mistenkt for å rekruttere tenåringsgutter på norske barnevernsinstitusjoner

28.10.2023 01:31:00 / Kilde: Klassekampen

Svenske Aftonbladet rapporterer at kilder i norsk politi mistenker at Foxtrot-nettverket rekrutterer veldig unge tenåringsgutter på norske barnevernsinstitusjoner, som viser sympati for nettverket.