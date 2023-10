Fowler fikk sparken etter åtte kamper

Han fikk bare åtte kamper i sjefsstolen, til tross for at laget var ubeseiret og hadde notert seg seg seire og to uavgjorte så langt i sesongen. Statsadvokaten har henlagt saken mot vogntogsjåføren (56) som kjørte på den slovenske landslagsløperen Hana Mazi Jamnik (19) i Strand i Rogaland.

I februar innstilte politiet på å tiltale den 55-årige yrkessjåføren for uaktsomt brudd på vegtrafikkloven, men statsadvokaten i Rogaland sendte saken tilbake for å få flere svar.– De pårørende håpet å få svar på hva som skjedde da datteren deres ble drept i tunnelen. En rettssak ville kunne gitt slike svar. De sørger fremdeles, sier de etterlattes bistandsadvokat Anne Kroken til Aftenbladet.

Men deretter overtok Flyers fullstendig. De scoret tre mål og fastsatte dermed sluttresultatet til 6-2. Han er uansett den første Minnesota Wild-spilleren som tar poeng i de fem første kampene i to sesonger på rad, og bare én spiller i klubben har poeng i flere kamper på rad fra sesongstart enn Zuccarello (Andrew Brunette, sju i 2009/10), opplyser Wild. headtopics.com

– Folk har ingen rett til å bestemme hva jeg skal bli krenket av. Jeg vet eksakt hva Garnacho mente: kraft og styrke. Denne saken må stoppe her, skriver kameruneren Onana på X/Twitter. Garnacho slettet senere posten på X, men engelske medier meldte at fotballforbundet FA hadde blitt gjort oppmerksom på innlegget, og at de hadde kontaktet Garnacho. Argentineren har ikke kommentert saken etter at X-posten ble slettet. Stavanger Oilers slo Frisk Asker hele 5-0 i DNB Arena torsdag kveld. Målfesten startet tidlig og sidissene ledet med tre allerede i første periode.Tennisstjernen Casper Ruud røk overraskende ut allerede i 2.

Les mer:

tv2sport »

Direkte 9.45: Fortjente United-fansen dette?Livestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Svensk frustrasjon før FIS-møte: – Ville vært en ren katastrofeLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Solberg-Isaksen forlenger: – Vanskelig å forlateLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Kjønø ferdig i Jerv etter 84 dagerLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Direkte kl. 11.30: Se Tour de France-presentasjonenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Odd-stopper ute i opptil ett årLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕