Forvirrende å kysse så mange på jobb mens jeg hadde kjæreste

KONTROVERSIELL RELASJON: Kristin Bortolotti spilte karakteren «Charlotte Anker-Hansen», som innledet et forhold med sin egen halvbror «Jens August Anker-Hansen» (spilt av Kim Kolstad) – uten å vite at de var søsken. Foto: TV 2

– Det stemmer at jeg ikke fikk fornyet kontrakten min, men produksjonen ringte igjen et halvt år etter og spurte om jeg ville komme tilbake. Jeg svarte ganske snurt at «det ville jeg ikke!». Det har hendt jeg har angret på det, men jeg er uansett glad for at jeg ble billedkunstner og ikke skuespiller, sier hun til TV 2 i dag.IKONISK ROLLE: Kristin Frogner Bortolotti spilte hotellets lolita og bortskjemte enebarn «Charlotte Anker-Hansen» i Hotel Cæsar.

«Charlotte» hadde også et forhold med fiktive «prins Sverre av Norge» (spilt av Yngve Berven), samt flere andre av mennene som var tilknyttet hotellet. I 2011 giftet hun seg med amerikanske Jorge Bortolotti, en mann med aner fra både Mexico og Italia, og fikk fra da av det klingende navnet Kristin Bortolotti.– Vi giftet oss i en luftballong etter bare tre måneders bekjentskap. Det var kanskje ikke så rart at det ikke varte livet ut. Men vi er i alle fall veldig gode venner i dag, og har to fine barn sammen. headtopics.com

DEN GANG DA: Kristin, som da het Frogner til etternavn, var bare 20 år da hun fikk rollen som hotellets lolita «Charlotte Anker-Hansen». Bildet er tatt i forbindelse med «Hotel Cæsar»-serien. Foto: TV 2

Alt fokus de neste årene blir på barna, og å etablere et trygt og godt liv for dem i Asker. Nå har hun og barna bodd i Norge i ti år.bare45-åringen trekker frem stikkord som samlivsbrudd, tilværelsen som alenemor og sønnens utviklingsforstyrrelse som grunner til at det siste tiåret på privaten har vært utfordrende. headtopics.com

