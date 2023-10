fortsatt på frifot: Grandniesen (11) ble skutt:

PÅ FRIFOT: Det mistenkte gjerningsmannen er fortsatt på frifot etter at han drepte 18 personer i Maine i USA onsdag kveld.

– Jeg kunne ikke tro det. Jeg kan ikke tro det. Nå har det skjedd rett på andre siden av gata, sier Paul Murphy til TV 2.– Niesen min og hennes datter, Meghan og Zoey, var tilfeldigvis der. Zoey ble streifet av en kule. De løp og de løp, forteller Murphy.Murphy forteller at han har bodd på samme sted siden 1995. Aldri har noe slikt skjedd i nærområdet.

Men gjerningsmannen, som torsdag kveld norsk tid fremdeles er på frifot, fikk skutt og drept 18 personer i bowlinghallen og på en bar like ved. I tillegg ble 13 andre skadet.VANLIGVIS TRYGT: Paul Murphy forteller at han har bodd på samme sted siden 1995. Aldri har noe slikt skjedd i nærområdet. Foto: Mathias Ask / TV 2at hun fortsatt er i sjokk etter skytingen. Zoey og moren Meghan Hutchinson overlevde ved å barrikadere seg på bakrom i bowlinghallen. headtopics.com

– Folk har familier og de er unge mennesker som fortsatt har lange liv foran seg, og folk burde ikke komme inn og gjøre det. Det er ikke greit, sier 11-åringen videre til nyhetsbyrået.– Da jeg snudde meg, så jeg skytteren rett bak meg. (Han) hadde nettopp kommet inn døren. Jeg vet ikke om det bare var et varselskudd eller om han faktisk skjøt noen.skriver at masseskytingen er den dødeligste hittil i år.

Masseskytingen setter sitt preg på småbyen Lewiston, som med sine 37.000 innbyggere er den nest største byen i delstaten Maine.

