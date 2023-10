Forsvaret leter etter erstatter for feltstøvelen M/77 etter nær 50 år

Den nye marsjstøvelen skal ha bedre demping, og den skal være brun. Her et bilde av M/77-støvler under Forsvarets opptak og seleksjon på Sessvollmoen til Cyberforsvaret i 2019.

– M/77 har tjent oss godt i snart 50 år, og er fremdeles for mange en god støvel. Vi har nå en bredere seleksjon av brukere enn i 1977 og ønsker å anskaffe en støvel som passer flest mulig soldater.I prosjektet har Forsvarsmateriell prekvalifisert leverandører til en videre anbudskonkurranse. Ifølge Forsvarets forum kommer det fram av anbudet at Forsvaret er ute etter en lærsko framfor nyere Gore-Tex-teknologi.

– Man ser for seg at den nye støvelen vil ha bedre demping- og stabilitetsegenskaper. Den nye støvelen vil også komme i fargen brun, da dette gir bedre kamuflasje- og signaturegenskaper, sier Bjørklund. headtopics.com

