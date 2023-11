Forsvaret driver etterretningstrening av ukrainere

Det opplyses at undervisningen i hovedsak har dreid seg om strukturerte analyseteknikker, altså metoder for å redusere feil i etterretningen. – Et hovedmål har vært å styrke den analytiske objektiviteten og integriteten i etterretningsstøtten, både under planleggingen og gjennomføringen av militære operasjoner, skriver Forsvaret.Tolv offisererI uke 41 og 42 gjennomførte Forsvarets høgskole sitt første etterretningskurs for ukrainske offiserer. Oberstløytnant og hovedlærer i etterretning, Lars Christian Borg, ledet kurset.

– Det var en gruppe på tolv offiserer som selv er hovedlærere eller instruktører, sier Borg til Nettavisen. – Lærte myeBorg forteller at offiserene tjenestegjør på et av militærakademiene underlagt det ukrainske forsvarsdepartementet.

– Det var veldig givende å ha så oppegående og dedikerte offiserer på kurs. Alle hadde høyere utdanning, hvorav tre med doktorgrad. De var særdeles smarte og hadde masse erfaring, enkelte fra tidligere tjeneste i Irak. Kurset bar preg av å være «train the trainers» og der de norske instruktørene også lærte mye, sier Borg.

Borg forteller at de ukrainske offiserene deltok i et spesialtilpasset, toukers, etterretningskurs med utspring i analyseteknikker fra den amerikanske etterretningstjenesten, CIA, tilpasset militære operasjoner.

