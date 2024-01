Forsknings- og høyere utdanningsminister trekker seg etter kopiering av tekst i masteroppgave

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) bekrefter at hun kopierte andres tekst i sin masteroppgave – og at hun trekker seg. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) trekker seg etter kopiering av andres tekst i sin masteroppgave.Vis mer – Jeg har i dag gitt statsministeren og min partileder beskjed om at jeg trekker meg som forsknings- og høyere utdanningsminister, innledet – Da jeg skrev min masteroppgave for ti år siden gjorde jeg en stor feil.

Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilde. Det er jeg veldig lei meg for. Som statsråd for forskning og høyere utdanning er det viktig for meg å sikre et godt regelverk. Jeg ser at denne feilen ikke er forenelig med å være ansvarlig for dette regelverket, sa Borch videre.– Det kan være flere enn E24 har lagt frem. Feilen den er min, og den tar jeg det fulle og hele ansvaret for, sa en fattet, men preget Borch på pressekonferanse





