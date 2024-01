Forsknings- og høyere utdanningsminister anklages for plagiat

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) anklages for plagiat, etter det ble kjent at masteroppgaven hennes inneholder deler som er helt like to tidligere studenters. IDENTISKE PASSASJER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borchs (Sp) masteroppgave har passasjer som er helt like som to tidligere studenter sine, ifølge E24. Foto: Goran Jorganovich / TV 2Borch (Sp) leverte sin oppgave i 2014.

E24 skriver at passasjene i hennes oppgave stemmer overens med oppgaver levert i 2005 og 2009. Borch har så langt ikke kommentert saken, men har kalt inn til pressekonferanse klokken 20.00 fredag. – Hun må selvsagt gå av, sier professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, til TV 2.– Lederen for universitets- og høgskolesektoren kan ikke ha fusket seg til graden sin. Hun har absolutt null troverdighet i hele sektoren n





