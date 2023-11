Forskjellen i premiepenger mellom sølv og fjerdeplass i Eliteserien

Bare i rene brutto premiepenger er forskjellen på sølv og fjerdeplass i Eliteserien på snart 9,4 millioner kroner. – Selvfølgelig er det en gulrot som frister, sier daglig leder Eirik Bjørnø i Viking Fotball til TV 2. Viking kjempet lenge om seriegullet i Eliteserien, men ett poeng på de siste fire seriekampene har ført klubben ned en til fjerdeplass på tabellen. Mens et sølv vil gi 17.090.517 kroner fra premiepotten, vil en fjerdeplass bare gi 7.718

.298 kroner (se hele oversikten lenger ned i saken). – Snart ti millioner for Brann, Tromsø og Viking … den forskjellen er jo en klassespiss inn i forskjell i vinter, rett og slett, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah i siste utgave av Eliteserie-podkasten «Spiss Vinkel». I episoden deler Amankwah historien fra da Stabæk ble lovet en solid sum til klubbens botkasse om tabellplasseringen ble forbedret i siste serierunde. Det endte med sure miner på flyturen hjem …Konsekvensene av for eksempel pallplasseringen på tampen av sesongen, kan gjøre underverker økonomisk på sikt. – Den store økonomiske gulroten kommer ikke nødvendigvis fra tabellplasseringen. Den kommer i stedet fra spill i Europ

:

