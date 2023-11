Forskere nærmer seg «treningspille»: – Vil bli verdens mest solgte medisin

– Jeg elsker å løpe! Det kommer jeg nok aldri til å slutte med, sier Lyra Isabelle Bleken mellom stegene.Med andre ord, de fleste av oss ønsker gevinstene fra trening – bare ikke jobben.– Hvis legemiddelet blir godkjent, vil det bli verdens mest solgte medisin i løpet av kort tid. Det er jeg rimelig sikker på, spår lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle.Den andre siden har derimot manglet: trening og fysisk aktivitet.

Han er professor i farmakologi ved Universitetet i Florida, og én av forskerne bak medikamentet SLU-PP-332. Blant annet økes musklenes evne til å nyttiggjøre seg av oksygen, bruk av fett som energikilde øker, bedre muskulær utholdenhet og økt hvileforbrenning, forklarer Burris.

– Jeg synes disse studiene er både spennende og fascinerende! Her kan man se for seg flere gevinster, både på individ- og samfunnsnivå, sier Ole Petter Hjelle.Skjøre og eldre mennesker, som har så lite muskelstyrke at har svært begrenset muskelfunksjon, og som også har stor risiko for fallskader, kan dermed få en treningsgevinst de ellers ikke ville fått.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIGI_NO: Elon Musk har nye planer for X: – Snart vil du ikke trenge en bankkontoVil gjøre X til en alt-i-ett-plattform for finansielle tjenester.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Ikke lenger Barcelona 'for alltid': Koeman ser ikke det samme som Valverde og SetienAkkurat som Barcelona sin store stjerne Lionel Messi kom Riqui Puig til La Masia (Barcelona sitt akademi) som liten gutt. Drømmen var en livslang karriere på Camp Nou. - Men midtbanespilleren som nå er 21 år gammel får ikke samme backing og applaus fra Barcelona sin nye manager Ronald Koeman.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

DIGI_NO: − Har vi ikke kontroll på dette, er vi ikke en suveren statDet er tull at Norge mangler kompetanse til å lykkes med en sikker og god nasjonal sky, mener Jarle Bjørgeengen.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Frp vil ha null kvoteflyktningerFremskrittspartiet (Frp) vil at Norge ikke tar imot kvoteflyktninger så lenge krigen i Ukraina pågår.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DIGI_NO: Ønsker en debatt om datasentre kjørt på kjernekraft i NorgeDebatten kommer til å tvinge seg fram enten man vil eller ikke, mener bransjeforening.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Netanyahu: Uaktuelt med våpenhvileIsrael vil ikke gå med på en våpenhvile på Gazastripen ettersom det vil være å overgi seg til Hamas og terror, sier landets statsminister Benjamin Netanyahu.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕