Forsker om lekkede bilder av massedød: – Oi, dette var mye fisk

Lerøy har innhentet analyser fra et laboratorieselskap. Disse dokumentene har NRK fått tak i, og den undersøkte laksen var full av sykdommer på dødstidspunktet. Konserndirektør for havbruk, Bjarne Reinert, i Lerøy Seafood bekrefter at unormalt mange laks har dødd på flere av Lerøys anlegg i høst.

– Oi, dette var mye fisk. Dette er sterke bilder, sier Trygve Poppe, som påpeker at han knapt har sett maken.Professoren beskriver hva han ser: Ekstraordinært mye fisk som ligger døde og livløse på bunn av merden.– Blir fisken liggende lenge, så bidrar det til å spre smitte i vannmassene. Fisken må opp så fort som mulig, og den skal da destrueres, sier Poppe.

2. oktober ble det registrert massedød med over 11.000 død fisk på Ulværholmen. Det gikk ni dager før Mattilsynet ble varslet.På anlegget Hogsnes ved Kristiansund ble det registrert cirka 80.000 døde laks på 18 dager. Heller ikke her ble Mattilsynet varslet før anlegget hadde hatt forøket dødelighet i over to uker, viser dokumenter NRK sitter på.

– Det er dessverre slik, i all matproduksjon til lands og til vanns, at en del individ beklageligvis ikke vil overleve. All dødelighet blir varslet til Mattilsynet, sier Lerøy-direktøren.– Meldingen fra Reitholmen ble kategorisert som «ufullstendig» på grunn av manglende opplysninger. Uten å vite antall døde fisk er det vanskelig å si noe om omfanget av hendelsen, skriver pressevakten i Mattilsynet til NRK.

