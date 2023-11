Forsker: Folk må å ha to tanker i hodet samtidig

Forsker Vibeke Moe ved Holocaust-senteret sier at jøder i Norge og i andre land opplever økt press når konflikten mellom partene intensiveres.FORSKER: Vibeke Moe har forsøket på antisemittisme i Norge. Foto: HL-senteret / Peder Hellberg– Mitt inntrykk er at bildet er tydeligere når det gjelder antisemittisme, men konflikten og synet på konflikten omfatter også holdninger til muslimer, sier Moe.

Moe mener at kraftig polarisering i sosiale medier kan bidra til ytterligere konflikt. Hun mener det er viktig med nyanser og balanse i skildringer av konflikten, som har pågått i mange år.– Det er veldig viktig at vi lar jøder og muslimer få slippe å betale prisen for en konflikt de ikke er ansvarlige for, sier Moe.

Hun sier at man kan være følelsesmessig engasjert i konflikten med god grunn, men sier det er viktig å skille mellom politikk og hat mot grupper som ikke har noe ansvar. – Det er fullt lov å være engasjert når det gjelder de politiske spørsmålene, men hat mot verken jøder eller muslimer er ikke greit som respons på de spørsmålene, sier hun.STØTTE: – Man må kunne støtte sitt folk uten at det betyr at man hater andre, sier styreleder Ronen Bahar i Det mosaiske trossamfunn.

– Hvis det ikke er trygt nok å ha sin egen identitet i Norge, er det et problem for Norge og demokratiet, sier han.DEMONSTRASJON: Tirsdag var det demonstrasjon utenfor Stortinget. Folk bar hvite pledd som skal symbolisere døde barn. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Ny trusselvurdering: Skjerpet trusselnivå mot jøder i NorgePolitiets sikkerhetstjeneste (PST) øker ikke trusselnivået, men advarer mot økt trusselnivå mot jødiske og israelske mål i Norge.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Kommunalministeren om trusler mot norske jøder: – Fullstendig uakseptabeltKommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) reagerer sterkt på meldingene fra Det Mosaiske Trossamfund (DMT) om truslene mot norske jøder.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Forsker om lekkede bilder av massedød: – Oi, dette var mye fiskTusenvis av laks har ligget døde eller besvimte i bunnen av merder hos laksegiganten Lerøy. Selskapet ventet med å varsle Mattilsynet.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Israel kan gå uten straffDet som kan stoppe Gaza-krigen øyeblikkelig, er at USA sier stopp, sier Midtøsten-forsker.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Svak ledelse i Norge får konsekvenser for UkrainaEn av grunnene til at russerne har fremgang er at Ukraina har måttet rasjonere 155 mm artillerigranater.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕