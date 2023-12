Forsinkelser i vareleveranser fra Asia til Europa og Norge på grunn av angrep i Rødehavet

Angrepene mot skipstrafikken i Rødehavet for konsekvensen for frakten av varer fra Asia til Europa og Norge. Flere butikkjeder varsler at det vil bli forsinkelser med vareleveransene fra Asia. Europris har et skip som er ved Suez, og to til som vil seile rundt Afrika for å unngå farene i Rødehavet. Ikea frakter store volumer med varer fra Asia til Europa og følger meget tett med på situasjonen.

Situasjonen i Suezkanalen vil kunne føre til forsinkelser og begrensninger i tilgjengeligheten for Ikea-produkter globalt, sier kommunikasjonssjef Stine Odland til Nettavisen. Hun legger til: Ikea Norge vil ikke bli påvirket på kort sikt, det vil si de neste ukene, da våre varer allerede er på sentrallager eller i europeiske havne





