Forsiktig oppgang på Wall Street før rentebeskjed fra Federal Reserve

Onsdag kveld retter markedet blikket mot Federal Reserve og Jerome Powell når den amerikanske sentralbanken legger frem årets siste rentebeslutning. På forhånd er det nær fullstendig enighet i markedet om at styringsrenten blir holdt i ro, i intervallet 5,25 og 5,5 prosent.

Det vil i så fall bli andre gang på rad at Powell og rentekomiteen lar styringsrenten bli værende. Den er stadig på sitt høyeste nivå på 22 år. Beslutningen kommer klokken 20.00 norsk tid.. Norges Bank og Bank of England legger frem sine rentebeslutninger torsdag.I USA har Powell og andre Fed-topper den siste måneden vært klare på at døren holdes åpen for ytterligere innstramminger.

Samtidig har tall og målinger vist at det er godt fart i amerikansk økonomi, og den har vist seg langt mer motstandsdyktig i møte med den raske renteoppgangen enn først antatt. Arbeidsledigheten er stadig på sitt laveste nivå noensinne, mens forbruket også har holdt seg solid.

Siden sist rentemøte i september har også renten på amerikanske statsobligasjoner fortsatt å stige. Tiårsrenten er opp rundt 70 basispoeng i perioden og ligger i skrivende stund på 4,85 prosent. Toårsrenten har ikke steget like mye, men er stadig over fem prosent.

