«Forræder»: Spilte i «Star Wars»: - Måtte skulke skolen i én uke

– Men jeg så første og andre sesong, og elsket det! Jeg sa faktisk til kona da vi satt og så på første sesong at hvis de spør, så kommer jeg faen meg til å si «ja». Rett og slett fordi jeg synes det er et så kult konsept. Og ja, det innfridde.

– Jeg hadde det morsomt, ene og alene. Jeg vet at mange av deltakerne slet med nerver, særlig om natten. Mange var plaget av tanker som: «Vil jeg bli hentet ut og sendt hjem. Vil jeg bli drept?», men jeg hadde ikke nerver. Jeg tenkte at før eller siden ville jeg ryke ut, så jeg var helt rolig, sier han.

– Det er alltid en vinner i sosiale sammenhenger å åpne med: «Da jeg var med i Star Wars», men med respekt å melde var det en beskjeden innsats, sier han og humrer. Egeland var på dette tidspunktet 19 år, hadde nettopp bodd i USA og gikk det siste året på videregående i Oslo. Han var svært interessert i film, og hadde allerede medvirket som statist i en håndfull reklamer og spillefilmer.

PÅ FINSE: Superstjernene Mark Hamill og Harrison Ford i den norske fjellheimen. Foto: Lucasfilm/Fox/Kobal/REXEgeland og de andre statistene ble kjørt opp på den snødekte fjellvidda i store beltevogner for å spille inn «Star Wars»-scenene.

Egeland forteller at 90 prosent av dagene på Finse besto av venting. Ett enkelt opptak på fire-fem timer, endte opp som kun ett sekund i den ferdige «Star Wars»-filmen.

