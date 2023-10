Fornyet håp for Europa League-avansement: Molde knuste Häcken

Tre poeng på Aker Stadion var med andre ord alt som var godt nok både for Molde-trener Erling Moe og Häcken-sjef Per-Mathias Høgmo.

– Vi legger stort press på oss selv med at vi vil videre fra gruppa, så da måtte vi egentlig vinne i dag. Det var viktig, sier Eikrem til Viaplay etter kampen.Han roser Moldes vakre scoringer, mens han peker på at eget hadde litt «stang ut».

– Vi skaper mye, men effektiviteten var ikke der helt i dag. Jeg synes også det blir litt for farlig hver gang Molde kommer inn på siste tredjedel, det kan vi ikke tillate på dette nivået, sier Høgmo.Fredrik Gulbrandsen fikk æren av å sette 1–0 etter godt angrepsspill.18 år gamle Momodou Sonko mottok ballen ute til venstre - skrudde på turboen og kvittet seg med Mathias Løvik - før han vakkert plasserte utligningen fra 16 meter. headtopics.com

Målfesten var langt fra over på Aker Stadion - og de to neste målene var begge av den nydelige sorten: Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem ble spilt frem av Martin Ellingsen - tok ett touch og banket inn 2–1 fra 20 meter.

Fire minutter senere dro Emil Breivik seg inn fra venstre og curlet ballen bort i lengste hjørne. 3–1 etter 30 minutter spilt.Magnus Wolff Eikrem skrittet opp for et frispark på hjørnet av feltet. Fra skrått hold forventet alle på Aker Stadion et innlegg - utenom Eikrem selv: headtopics.com

33-åringen prøvde lykken, og lyktes til de grader da forsøket skrudde rett opp i det lengste hjørnet.MÅTTE UT: Magnus Wolff Eikrem tok ingen risiko, og forlot banen med en kjenning halvtimen før slutt.Et lite skår i gleden skulle det likevel bli for romsdalingene - da Eikrem måtte forlate banen med en strekk en halvtime før fulltid.

