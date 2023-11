Formel 2-fører Hauger har signert med MP Motorsport for en ny sesong

Hauger har kjørt for MP Motorsport også denne sesongen. Tidligere var han del av Prema-teamet. Aurskog-gutten skriver at han neste sesong håper å dra nytte av den verdifulle erfaringen han har opparbeidet seg denne sesongen.

– Vi er glade for at Dennis har bestemt seg for å fortsette med oss inn i den nye sesongen, sier teamsjef Sander Dorsman. – Han er rask, med et kjølig og smart hode på skuldrene sine. Tilbakemeldingene hans vil hjelpe oss i utviklingsløpet med den nye bilen når vi nå beveger oss inn i en ny æra av Formel 2, fortsetter han.– Med Dennis og Franco har vi to kjente personer i topplaget vårt. Å ha signert begge på et veldig tidlig stadium vil garantert bidra til at vi får momentum så snart vi kan, sier teamsjef Dorsman.

Det er ingen hemmelighet at neste sesong nærmest blir vinn eller forsvinn i Formel-sirkuset for nordmannen. Nylig ble det klart at Hauger ikke får fortsette i Red Bull etter inneværende sesong. Hauger vant Formel 3 i 2021, men endte på en skuffende 10.-plass i Formel 2 i fjor og ligger på 8.-plass før sesongens siste løp i Abu Dhabi.– Det er siste sesong neste år i Formel 2, men hvis det ikke går veien finnes det andre alternativer: langdistanse og Indycar. Men jeg har full motivasjon for å vinne neste år, og det er ikke noe annet jeg har i hodet enn det, svarte Hauger.

Aurskog-gutten har vært en del av Red Bulls juniorsatsing de siste seks årene, men kom til kort da det ble klart at det østerriksk-amerikanske laget skulle kutte ned på juniorførere.

