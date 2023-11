Formel 2-fører Dennis Hauger har signert med MP Motorsport for en ny sesong

Alexander Zverev nektet å betale en bot på over 5 millioner kroner. Dermed havnet voldssaken mot han i retten. Foto: Andy Wong / AP / NTBDen tyske tennisstjernen Alexander Zverev er bøtelagt med 5,3 millioner kroner for en voldshendelse mot ekskjæresten. Han nekter å betale.

26 år gamle Zverev tok seg til finalen i US Open i 2020 og tok OL-gullet i Tokyo i 2021. Han ligger på for øyeblikket på niendeplass på ATP-rankingen. – Årsaken er fireren på skalaen for terrortrusler, og dette skrittet tas i lys av det som skjedde i Belgia, sier Per Eliasson, delegatsjef for Svensk elitefotball, til Aftonbladet.

Ifølge franske medier var det rundt hundre personer, angivelig Marseille-supportere, som kastet steiner og røykbomber mot Lyon-bussen da den ankom Stade Vélodrome foran bortekampen. Minst én vindusrute i bussen ble helt knust.

– Det er blitt et bedre kollektiv. Det er mye større innsats, og vi legger ned mer kraft i løping, forflytning og i duellspillet, sier Gulbrandsen. – Det handler om en kultur som må skapes og et arbeid som er gjort under Leif Gunnar Smerud. Man må sette sammen et homogent lag, man må sette det sammen til et lag som fungerer. Man får plass til stjernespillere så lenge de er villige til å finne sin rolle med tanke på hva laget trenger, sier Gulbrandsen. – Vi har fått inn noe vi har manglet: En litt crazy spiller som løper og kriger på alt.

