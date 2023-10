Forlot mamma på dødsleiet: - Hun ville blitt sur om jeg ble hjemme

TUNGE TAK: Stine Moen Nilsen (30) har lagt bak seg et år med store oppturer. Men hennes to viktigste støttespillere fikk dessverre ikke oppleve det. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

VISER STYRKE: Stine Moen Nilsen begynte med CrossFit i 2019. Nå har hun flyttet til hjembyen og tilbringer mye av tiden på CrossFit Molde. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2 Men i mai, da formen skulle finpusses etter en vinter med mye trening, kom den vonde - og utenkelige - beskjeden fra søster og bror i Molde: Mamma var blitt alvorlig syk.– Jeg lå våken hele natta etter at meldingen kom om at mamma var lagt inn med hjernehinnebetennelse og organsvikt. Da jeg kom på trening morgenen etter, knakk jeg sammen. Heldigvis kjørte ei snill venninne meg til Molde der jeg møtte søsknene mine.

– Fire timer før flyet skulle gå fikk vi beskjed av legene om at det så veldig mørkt ut, og at det kunne være at det ikke gikk veien. På sykehuset rigget søster Karine og bror Magnus seg til med PC-en på rommet til mamma og streamet konkurransene på YouTube. headtopics.com

Mens Stine viste styrke i VM-kvaliken, ble Tove bare dårligere og dårligere til det ikke lengre var noe håp. Det ble besluttet å koble henne fra respiratoren. Mens resten av familien var samlet rundt sykesengen i Trondheim, var Stine 1500 km unna sammen med tre andre som var avhengig av henne. På siste konkurransedag, rett før det ville bli avgjort om de kom seg til VM eller ikke, måtte hun ta et siste farvel via FaceTime.

– Da tok jeg meg for første gang tid til å tenke på alt jeg hadde vært gjennom. Da skrek jeg nesten hele turen, og hun som satt ved siden av meg forsøkte å trøste meg. Hun trodde jeg hadde flyskrekk. Men da jeg forklarte hva som var bakgrunnen for tårene, så begynte hun å grine også, sier Moen Nilsen - som tidligere har vært åpen om sin historie til Romsdals Budstikke. headtopics.com

