Forlenget: Midtbanetalent endelig spilleklar etter ødelagt sesong

Det er spesielt tøft tidlig i en karriere å bli langtidsskadet slik midtbanetalentet Felix Leenborg Anthonessen ble. – Trenerteamet har fult hans progresjon og har bestemt seg for å signere den snart 20 år gamle midtbanespilleren.

-Felix signerte en toårskontrakt i forkant av 2017 sesongen er nå endelig klar for nok et år i rødt og grått.Felix var uheldig å røk korsbåndet i første treningskamp i oppkjøringen av 2018 sesongen, og fikk dermed hele fjorårssesongen ødelagt av skade.

