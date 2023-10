Forfatter: Dette er forskjellene mellom Hamas og IS

IS (Islamsk Stat)Terrorgruppe som vokste ut fra en annen terrorgruppe, Al-Qaida, og erklærte et "kalifat", en islamsk stat, i et stort område i Syria og Irak i 2014.Mange med ham har sammenlignet Hamas med IS. Enkelte har gått så langt som å sette likhetstegn mellom de to organisasjonene. Deriblant Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

FORFATTER: Graeme Wood har skrevet for magasinet The Atlantic siden 2006 og forelest i statsvitenskap på Yale University siden 2014.– Det er svært fristende å si at Hamas og IS er det samme fordi de har overfladiske likheter, men de har ulike styrker og svakheter, samt forskjeller som ikke bare gjør dem ulike, men som gjør at de faktisk også vil drepe hverandre, sier Wood til VG.

Wood har i en årrekke jobbet med islamistisk ekstremisme. Han foreleser på Yale-universitetet og har gitt utom ideologien og fremmedkrigerne til IS.Den mest utbredte formen for islam og har historisk ment at profeten Muhammeds etterfølger ikke måtte være i slekt med ham, men kunne velges.En retning innen islam med utspring i de som mente at profeten Muhammeds fetter, Ali, var den rettmessige etterfølger i år 632. headtopics.com

og avviser alle grupper som oppnår makt gjennom demokratiske valg. De vil erobre sitt land, sier Wood. Hamas stilte på sin side opp i det siste palestinske valget, i 2006, og vant, før de gjennom en krig med mer moderate Fatah tok over makten på Gaza.

Ifølge Wood leder dette skillet mellom Hamas og IS til flere ulikheter mellom de to gruppene. Dette kan få betydning for den pågående krigen i Israel og Gaza. – IS hadde mange muligheter til å gjøre avtaler, men generelt så avsto de fra dette, selv om det var i deres interesse. Det skaper noen fordeler, men langt flere ulemper, sier Wood. headtopics.com

– Har mistet kontakt med alle mannskaperI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Går veldig, veldig langt i forhold til hva som er lovI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

FN vedtar resolusjon med bønn om humanitær våpenhvile i GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Hamas: Kjemper mot israelske bakkestyrker på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Spontan demonstrasjon: «Jøder sier våpenhvile nå»I dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Mistet kontakten med 54 Flyktninghjelpen-kollegaerI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕