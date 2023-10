Foretaksmøte: Samling skal redde Helseplattformen

resultatet av et spesialinnkalt møte med toppledelsen i Helse Midt-Norge. Det har vært knyttet stor spenning til om møtet skulle følge Legeforeningens anbefaling om å sette videre utrulling av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal, og Helse Nord-Trøndelag på vent fram til situasjonen på St. Olavs er normalisert.

I stedet anbefalte Helse- og omsorgsmininster Ingvild Kjerkhol helseregionen om å utrede en sammenslåing av Hemit og deler av Helseplattformen som Helse Midt-Norge eier sammen med flere kommuner i midt-Norge.

Helseregionen blir også pålagt å utrede en flytting av dataingeniører fra Helseplattformen inn til et samarbeid med klinisk personell på St. Olavs. I en pressemelding uttrykker Kjerkhol bekymring for situasjonen ved St. Olavs. Mens styreleder Odd Inge Mjøen uttrykker lettelse over å styrke ressurssituasjonen ved St.Olavs, er ikke alle like begeistret over beslutningen. headtopics.com

Legeforeningen har uttrykt ønske om å sette videre utrulling på vent, og ikke alle røster er like overbevist om at vurdringer og utredninger er den rette medisinen for Helseplattformen akkurat nå.

Les mer:

»

Han kan redde millioner av dyr fra medisinsk forskningHan kan redde millioner av dyr fra medisinsk forskning Les mer ⮕

Lars Bohinen tar over JervDen tidligere Stabæk-sjefen skal forsøke å redde Grimstad-klubbens videre eksistens i Obos-ligaen. Les mer ⮕

Lars Bohinen leder Jerv ut åretLars Bohinen (54) skal forsøke å redde Jervs plass i Obosligaen. Les mer ⮕

Lars Bohinen leder Jerv ut åretLars Bohinen (54) skal forsøke å redde Jervs plass i Obosligaen. Les mer ⮕

Lars Bohinen tar over JervDen tidligere Stabæk-sjefen skal forsøke å redde Grimstad-klubbens videre eksistens i Obos-ligaen. Les mer ⮕

Han kan redde millioner av dyr fra medisinsk forskningHan kan redde millioner av dyr fra medisinsk forskning Les mer ⮕