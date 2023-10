Foreldrene til Luis Díaz kidnappet - Liverpool med uttalelse

– Et spesialisert team av påtalemyndigheter, politietterforskere og militæret har en pågående aksjon for å lokalisere disse personene, avklare fakta og finne de ansvarlige, skriver statsadvokaten.Litt over klokken ni søndag morgen har Liverpool, Díaz' arbeidsgiver, kommet med følgende uttalelse:

«Liverpool Football Club kan bekrefte at vi er klar over at det er en pågående situasjon som involverer familien til Luis Diaz i Colombia» «Det er vårt inderlige håp at saken løses trygt og så raskt som mulig. I mellomtiden vil spillerens velferd fortsette å være vår umiddelbare prioritet.»

Det verserer så langt forskjellige versjoner av hvordan foreldrene ble bortført, rapporter Semana, som samtidig melder at det umiddelbart ble iverksatt en plan for å hindre kidnapperne i å forflytte seg langt. headtopics.com

Luis Díaz har spilt i Liverpool siden januar 2022. Da kom den nå 26 år gamle kantspilleren fra den portugisiske storklubben Porto.

