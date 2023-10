Foreldrene til Liverpool-spiller Luis Díaz kidnappet

LIVERPOOL-SPILLER: Luis Díaz (26) før kampen mellom Toulouse og Liverpool på Anfield torsdag. Han ble en del av laget i 2022.Publisert: 29.10.2023 02:00 | Oppdatert: 29.10.2023 02:27

26 år gamle Díaz, som også spiller for det colombianske landslaget, har foreløpig ikke kommentert saken. – Fra det øyeblikket regjeringsadvokatens kontor fikk vite om kidnappingen av foreldrene til den colombianske spilleren Luis Díaz i Barrancas-sektoren i La Guajira, har et spesialisert team bestående av påtalemyndigheter, politietterforskere og militæret jobbet for å finne ut hvor de befinner seg, for å avklare fakta og finne de ansvarlige,Colombias president Gustavo Petro opplyser senere at moren er reddet.

