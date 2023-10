Foreldre til Luis Díaz angivelig kidnappet

Foreldrene til den colombianske Liverpoolstjerna Luis Díaz, skal ha blitt kidnappet fra Díaz hjemby. Det skriver Colombias regjeringsadvokat på X/Twitter.

Der skriver regjeringsadvokaten at de fra det øyeblikket kidnappingen ble kjent, umiddelbart samlet et spesialteam med etterforskere som jobber med å løse saken. Kidnappingen skal ha funnet sted lørdag.

Over 200 000 mindreårige kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i kirken i Spania, viser rapportSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

NyhetsstudioSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

NyhetsstudioSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Nyhetsstudio - Arbeidsulykke i KleppSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Dagbladet triller terning på Skal vi danseProffdanser Lillian Aasebø triller terning på kveldens danser. Les mer ⮕

Komiker og manusforfatter avslører at de har blitt foreldre til en guttI podkasten forteller Evensen om den nye tilværelsen som hyggelig, og at han er overrasket over å fortsatt være samme person. Han trodde han skulle få andre holdninger og bli en forhøyet voksen. Les mer ⮕