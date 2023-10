Foreldre fortviler over kraftige kutt i friskolene: – Har fått det enormt mye bedre her

Latteren og smilene sitter løst blant barna mens tempoet i pianofremføringen økes. De yngste barna klapper og ler.Foto: Gisle Oddstad / VG– Min sønn har fått en del juling, blitt sagt stygge ting til. Unnskyld hvis jeg begynner å gråte, sier en av mødrene.

FIKK BØNNESVAR: Kathrine Tveten er takknemlig for at datteren hennes fikk en ny start på Kongsvik skole i Larvik. Her med rektor Konrad Fjell.– Hun ble ertet og det var vanskelig å stå for livssynet sitt. Det var ikke det at de var så fryktelig stygge, men det verste var at hun følte seg helt usynlig, sier Tveten.

På den nye skolen på Geilo hadde hun endelig følt at hun var verdt noe. Da forsto familien at de måtte bytte skole hjemme permanent.– Vi fikk pushet henne til å fullføre året. Vi er et kristent hjem og ba til Jesus for å finne en løsning, for vi fant ikke løsningen. Men så ringte rektoren her. Det var et bønnesvar for oss, sier hun.Skolen har i dag 108 elever. Foreldrene betaler i dag 6000 kroner i året i egenandel. headtopics.com

– Det vil være en katastrofe for skolen, sier rektor James Tester ved Skagerak International School, som ligger i Sandefjord.For Skagerak International School – og søsterskolen i Tønsberg – betyr regjeringens forslag totalt et kutt på 10,9 millioner kroner når det er fullt ut implementert, ifølge skolen selv.

– Vi har mange utenlandske ansatte som kommer til Sandefjord i 3–5 år, før de reiser ut igjen. De har behov for en internasjonal skole. Mange av de norske som jobber ute har også hatt barna på internasjonal skole der og vil fortsette med det når de kommer tilbake, forklarer Una Cecilie Haug, som er styremedlem i Skagerak på vegne av Jotun. headtopics.com

