Forbruksgjelden har økt med 9,3 mrd. på ett år

Les også Skrekktall: Nå er det full bilkrise 1. november var den totalte forbruksgjelden i Norge på 159,7 milliarder. Det er en økning på 1,3 prosent. – Til tross for økte priser og renter ser vi en økende bruk av kredittkortgjeld og forbrukslån. Kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall fortsetter den økende trenden fra i sommer, og tyder på at flere har utfordringer med å betale alt ved forfall.

