Bombeflyene til langdistanse-flåten i det russiske luftforsvaret (LRA) har ikke gått til luftangrep mot Ukraina ved bruk av kryssermissilangrep på over en måned. Metoden beskrives av britene som Russlands mest primære virkemiddel, når det kommer til å gjennomføre presisjonsangrep.

Anne-Bente Skjellum, kommunikasjonssjef i skipsverftkonsernet Vard, sier til TV 2 at det er røykutvikling ombord i kystvaktfartøyet som er under bygging nå. XXL hadde en langt mindre lystig morgen. Selskapets resultat for tredje kvartal viser et tap på 189 millioner norske kroner. Det ble ikke godt mottatt på børsen, der aksjen umiddelbart falt 11 prosent, før den stabiliserte seg på rundt 6,7 prosent etter et kvarter. Air France-KLM, som tar sikte på å kjøpe seg inn i SAS, fikk et rekordresultat på 1,34 milliarder euro i tredje kvartal, et løft på 31 prosent.

Hollywood-skuespillerne har vært i streik siden midten av juli. De krever høyere grunnlønn, inntekter fra strømming og begrensninger på bruk av kunstig intelligens (KI). Legen bak rapporten, Dr. Tengchin Wang, har tidligere funnet flere merkelige ting i pasienters ører, som maur, møll, kakkerlakker og mygg. Likevel beskriver han funnet av den «smeltede» edderkoppen som svært sjeldent, ifølge headtopics.com

Sultan Ibrahim tar over etter nåværende kong Al-Sultan Abdullah den 31. januar neste år. Sultan Ibrahim har flere ulike forretningsinteresser, blant annet innen eiendom og gruvedrift. Han har vært frittalende om politikk og har sagt at han har et godt forhold til statsminister Anwar Ibrahim.

