Forbrukertilliten faller igjen: – Mange bufferkontoer er enten tomme eller snart tømt

Etter at forbrukertillitsindeksen (CCI) har styrket seg fire måneder på rad, går den markert tilbake i oktober, til minus 22,7 poeng, viser ferske tall fra Opinion.

– Usikkerhet og uforutsigbarhet preger tiden vi lever i. De tydelige signalene som forbrukerne har sendt siden våren 2022 ser vi på mange måter resultatene av nå. På to år har sentralbanken hevet renten tretten ganger. Prisveksten har vært høy over lang tid. Mange bufferkontoer er enten tomme er snart tømt. Både spareraten og forbruket er lavere enn for ett år siden. Varehandelen faller.

Det er nå ett siden forbrukertilliten var på sitt laveste. Da var pessimismen blant norske forbrukere på sitt høyeste målt siden indeksen startet i 2007. Ifølge den ferske undersøkelsen er pessimistene fortsatt klart i flertall. headtopics.com

En varslet rentetopp, nedgang i strømprisene de siste månedene og forventninger om lavere prisvekst i 2024 gir forbrukerne noen lyspunkter, ifølge Opinion.– For de fleste har de månedlige utgiftene blitt høyere, kjøpekraften er blitt lavere, sier Høidahl.

Fredag morgen viste nye tall fra SSB at nordmenns shoppelyst fortsatt å falle. Detaljhandelen falt 0,3 prosent fra august til september. Det er tredje måned på rad med fall i varehandelen. Opinions kjøpsindeks, som sier noe om nordmenns planer om å kjøpe større forbruksgoder, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder, er i oktober på sitt laveste nivå siden januar i år. Bare tre ganger tidligere i tidsserien fra 2007 har den vært lavere – alle i løpet av det siste året. headtopics.com

