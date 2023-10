Forbes: Magic Johnson inn i eksklusiv dollar milliardær-klubb

Fra før er også NBA-spillerne Michael Jordan og LeBron James, i tillegg til Golf-legenden Tiger Woods, i den eksklusive klubben.

Forbes estimerer Johnsons formue til 1,2 milliarder dollar. Det tilsvarer 13,4 milliarder norske kroner. Johnson har investeringer i en rekke selskaper, inkludert eierandeler i forskjellige idrettslag. Men Forbes skriver at eierandelene hans i et livsforsikringsselskap likevel står for det meste av formuen hans.

64-åringen er mest kjent fra basketkarrieren sin, men magasinet skriver at «bare» 40 millioner dollar (446 millioner kroner) av formuen hans kommer fra NBA-karrieren.