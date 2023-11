– Forbereder seg på å ta imot nordmenn

– Vi er i kontakt med nordmenn på telefon, og sender ut informasjon gjennom Whatsapp, e-post, SMS. Vi vil også sende ut informasjon så snart den første gruppen med nordmenn får tillatelse til å reise ut av landet, sier Løvaas.

Tirsdag ble minst 50 mennesker drept i et israelsk bombeangrep mot Jabalia, deriblant flere sivile, ifølge palestinske helsemyndigheter. Onsdag ble flyktningleiren bombet på nytt. Så langt er det uklart hvor mange som er drept eller såret i dette angrepet.

Sammen med andre EU-land og flere arabiske stater holder Kypros på å skissere en mer detaljert logistikkplan. Målet er å sende en jevn strøm av nødhjelp fra havnebyen Limassol til Gaza så snart forholdene i den beleirede enklaven tillater det.

Egyptiske myndigheter har sagt at de vil la 90 sårede palestinere og om lag 545 utlendinger få slippe inn i landet fra Gazastripen i løpet av onsdagen. Det har vært kaotisk på grenseovergangen ved Rafah siden Israel startet angrepene på Gazastripen etter Hamas-angrepet 7. oktober. Flere tusen utenlandske borgere prøver å komme seg ut, men grensa har vært stengt fram til nå.– Vi vet foreløpig ikke når de første nordmennene kan reise ut, men vi er fortalt at vi vil bli kontaktet i forkant. Det ser ut til at dette vil skje puljevis.

Egyptiske myndigheter har sagt at de totalt vil la 90 sårede palestinere og om lag 545 utlendinger få slippe inn i landet fra Gazastripen i løpet av onsdagen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Krigen mellom Hamas og Israel: Frykter etterspillet om Israel lykkesHva skjer som når bomberegnet på Gazastripen stanser, får eksperten til å gruble.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: UD ber norske borgere på Gazastripen vente med å dra til grenseovergangen RafahI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Blinken: Israel må vise hensyn til sivileI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Reuters: Internett og telefonsignal nede i GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: AFP: Personer får krysse grensen fra Gaza til EgyptI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Hamas: Syv sivile gisler drept i israelske angrep mot flyktningleirI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕