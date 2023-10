For første gang: Internett største inntektskilde for kultur

Tallene kommer fra «CISAC Global Collections Report 2022» som ble offentliggjort internasjonalt torsdag. – Totalt samlet kunstnereide kollektive forvaltningsselskap inn 12,1 milliarder euro verden over, eller mer enn 140 milliarder norske kroner i 2022, sier kommunikasjonsdirektør i Tono, Willy Martinsen i en pressemelding.

– Det er det høyeste noensinne, og det er verdt å merke seg at internett for første gang ble det største inntektsområdet for opphavsrettigheter i musikk, litteratur, drama, visuell kunst og innen det audiovisuelle området, legger han til.

I pressemeldingen påpeker Tono også at økningen fra 2021 på 26,7 prosent viser at opphavsrettsinntektene har kommet tilbake for fullt etter pandemiårene. CISAC er en global paraplyorganisasjon for kollektive forvaltningsorganisasjoner for kunstnere innen musikk, audiovisuelt, litteratur, drama og visuell kunst. Den årlige CISAC-rapporten viser en oversikt over opphavsrettsinntektene til 225 medlemsorganisasjoner i 116 land. headtopics.com

Den vedvarende veksten i musikk- og filmstrømmetjenester skjøt fart i 2022, og steg til 4,2 milliarder euro, nesten 50 milliarder kroner.– Internett gikk i 2022 forbi radio og TV, og ble for første gang det største inntektsområdet for opphavsrettslige vederlagsinntekter. Mens Norge og deler av Europa har hatt et modent strømmemarked i noen år, har land som USA kommet etter, og dette driver tallene opp, sier Martinsen.

I Europa er radio og TV fortsatt større enn internett, selv om internett økte med 29,4 prosent og TV og radio med 6,8 prosent. Vederlag fra liveopptredener og offentlige framføringer, inkludert konserter, bakgrunnsmusikk, utstillinger og teatre, økte ifølge pressemeldingen med 69,9 prosent til 2,7 milliarder euro, men ligger fremdeles 7,9 prosent under nivået fra før pandemien.Alle regioner og alle repertoarer opplevde inntektsvekst i 2022. headtopics.com

Les mer:

»

Australia: Skremmende dusjbesøkOverraskelsen får internett til å grøsse. Les mer ⮕

Ekspert ser rødt: - Kødder du?VIRALT: Denne behandlingen får internett til å koke. Video: Ring Dinger / YouTube Les mer ⮕

Datasenter på Kalberg, eit eventyr frå først til sistDEBATT: Første gong eg høyrde om datasenter på Kalberg var i desember 2019. I mars året etter la Green Mountain (GM) og Lyse la fram planar og vyer med unøyaktige påstandar. Les mer ⮕

Hemmet etter skrekksmell - velger trygghet førstSophie Román Haug er tilbake etter blodig smell. Les mer ⮕

Gisseldramaet i Stavanger: Først lød to skudd. Deretter fulgte en serie med mange skuddSpesialenheten begynner å få et bilde av hva som skjedde da en mann i 40-årene ble skutt og drept av politiet søndag kveld. Les mer ⮕

Først kjørte stridsvognen over gjerdet. Så kom den rasende soldaten stormende mot henne.SVIATOHIRSK, UKRAINA (Aftenposten): Målrettede drap, tortur og voldtekt. Listen over russiske krigsforbrytelser vokser i FNs siste rapport. Les mer ⮕