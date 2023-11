Fontenehuset permitterer halvparten av sine ansatte

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRONDERAVISA: Trafikk og ungdom: Inviterer til sofaprat og minikonsert i SteinkjerMopedbiler står i sentrum på Huze i Steinkjer onsdag kveld.

DAGBLADET: Rapporter: - Vil åpne Rafah-overgangen for skadde palestinereSiste nytt fra Dagbladet: Tirsdag kveld kommer det rapporter fra egyptiske medier om at Rafah grenseovergang, som går fra Gazastripen til Egypt, kan åpne onsdag for å ta i mot ...

AFTENPOSTEN: Hun har jobbet i krig og konflikt i årevis. Nå venter tøffe oppgaver i vårt eget forsvar.Onsdag får forsvarssjefen ny stedfortreder. Ingrid Gjerde kommer til å møte store utfordringer, mener professor.

VGNETT: Anne Mathea Morken (21) døde trolig av narkotiske stofferAnne Mathea Morken ble funnet død på gaten i Spania Natt til onsdag 13. september.

NETTAVISEN: Høyesterett avgjør om Norge lovlig ble med i AcerVar det nok at bare litt over halvparten av landets stortingsrepresentanter vedtok EUs tredje energipakke og medlemskap i Acer? Det avgjør Høyesterett tirsdag.

TEKNISK: Fjord1 er solgt til to utenlandske fondFerje- og hurtigbåtselskapet Fjord1, som har nesten halvparten av de norske ferjene, er solgt til de to europeiske fondene Dif Capital Partners og EDF Invest.

