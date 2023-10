Folketrygdfondet tjente 9 milliarder

Statens pensjonsfond Norge, som er forvaltet av Folketrygdfondet, legger fredag frem resultater for tredje kvartal.

Fondet fikk et resultat på 9 milliarder kroner på investeringene i aksjer og renter, noe som tilsvarer en avkastning på 2,84 prosent.Tjente på aksjer – Vi har en positiv utvikling i aksjeporteføljen blant annet som følge av oppgang i energisektoren. For renteporteføljen var det en svak nedgang, sier administrerende direktør Kjetil Houg i en pressemelding.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var på 4,7 prosent i kvartalet, men renteinvesteringene ga en avkastning på minus 0,07 prosent.Folketrygdfondet er blant de største investorene på Oslo Børs. Fondets største aksjebeholdning var i Equinor, etterfulgt av DNB og Aker BP. headtopics.com

Fondet peker på at aksjemarkedet falt i mange land i tredje kvartal, men at Norge og Danmark var to unntak. Her hjemme bidro sterke priser på olje og gass til oppgang, mens Danmarks legemiddelkjempe Novo Nordisk løftet det danske markedet.Staten har delt opp pensjonsfondet i Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet.

Mens Oljefondet investerer i utlandet har Folketrygdfondet det meste av sine investeringer på Oslo Børs, blant annet i selskaper som Equinor, DNB og Telenor, og er blant de aller største investorene i det norske markedet. headtopics.com

Folketrygdfondet eier aksjer og rentepapirer i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Investeringene er fordelt med 85 prosent i Norge og 15 prosent på resten av Norden.Det er også satt en øvre grense for hvor mye fondet kan eie av et enkelt selskap, som er satt til 15 prosent i Norge, og 5 prosent i de øvrige nordiske landene.

Les mer:

e24 »

Ny toppnotering for Folketrygdfondet etter oppgang på ni milliarder i tredje kvartalNy toppnotering for Folketrygdfondet etter oppgang på ni milliarder i tredje kvartal Les mer ⮕

Aker Carbon Capture fortsatt i minusAker Carbon Capture har doblet ordreboken til tre milliarder kroner det siste året. Inntektene øker, men selskapet går fortsatt i minus. Les mer ⮕

Sats-inntektene stiger: Dro inn 1,1 milliarderTreningskjeden snur fra minus til pluss og øker inntektene. Det ble også en kraftig gruppetime-oppgang. Les mer ⮕

Ny toppnotering for Folketrygdfondet etter oppgang på ni milliarder i tredje kvartalNy toppnotering for Folketrygdfondet etter oppgang på ni milliarder i tredje kvartal Les mer ⮕

Equinor tjente åtte milliarder dollar på driften i tredje kvartalEquinor tjente åtte milliarder dollar på driften i tredje kvartal Les mer ⮕