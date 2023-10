Folk på en av landets mest kjente campinger stoppes i skogen av politi. Nå skal ny nabo stanse svenske kriminelle på vei til Norge.

Den godt kjente campingplassen ligger like ved der det i dag skal bygges ny politistasjon (oppe i venstre hjørnet av bildet).Stasjonen vil bidra til å stoppe grensekryssende kriminalitet.Fredag kom den endelige beskjeden fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp): Statsbygg skal så fort som mulig sette spaden i jorden på svenskegrensen.. Så felles er den, at det åpne kontor- og fellesområdet på stasjonen vil ligge i begge land.

– Det gjør at norsk og svensk politi kan jobbe smartere og tettere sammen i kampen mot grensekryssende kriminalitet, sier Mehl. Spesielt ønsker regjeringen å stoppe kriminelle gjenger som drar på tvers av landegrensen mellom Norge og Sverige. I de siste ukene har svenske gjenger skapt uro i vårt naboland. Ifølge Kripos er svenske kriminelle nettverk aktive i ti av tolv norske politidistrikt.

Det sier Lars-Christian Amundsen. Han er daglig leder på Montebello Camping, men er nok mest kjent fra TVNorge-seriene «Montebello Camping» og «Ja, vi elsker camping». I en årrekke har et TV-team fulgt Montebello-livene til blant annet Lars-Christian, Sverre, Snefrid og Erik.– Utenom at det kan være utrykning i skogen eller nærområde. Det har skjedd at vi er blitt stoppet i vår egen skog med firhjuling, men det tar vi med et smil. headtopics.com

Faktisk har Montebello-ansatte i dag felles kontorbygg med politiet. Om de får flytte inn i politiets nye lokaler, er derimot tvilsomt.Der ligger en tollstasjon. Også denne er blitt kjent gjennom flere sesonger på TV 2-programmet «Toll».

Amundsen håper at opptrappingen av kontrollen på grensen, gjør at det også vil dryppe litt på tollerne. – Vi får håpe at tollvesenet også får bevilgninger, for de har liten plass i dag, sier han og avslutter:Forfatter Sandra Lillebø: – Å gå fra å være alenemor til å bli samboer er den største klassereisen jeg har gjortMange som vil sove bedre, gjør ting som forsterker problemet, ifølge terapeut. For Mariann Groven (41) var tre grep avgjørende. headtopics.com

