Folk er blåste i hodet

Manchester United - Manchester City 0-3City laget hakkemat av byrival United, og det til tross for at keeper Onana var hjemmelagets desidert beste spiller.. Han leverte matchvinner-redninger på rekke og rad, men det er neppe noe verken han eller supporterne vil slå seg til brystet med etter Citys nedsabling.. Erling Braut Haaland scoret de to første målene for bortelaget, som nå ligger to poeng bak Tottenham. Phil Foden la på til 0-3..

. Haalands andre var hans ellevte Premier League-mål denne sesongen.. Det er like mange som Manchester United har totalt. . Scenene før Haalands andre mål var sjokkerende.

Haaland sendte City i ledelsen - VAR-situasjon skaper reaksjonerErling Braut Haaland sendte Manchester City i ledelsen i Manchester-derbyet, men straffesituasjonen skaper reaksjoner. Les mer ⮕

Haaland herjer med Manchester UnitedErling Braut Haaland med to scoringer og én målgivende i Manchester-derbyet. Les mer ⮕

Haaland herjet med United på Old TraffordErling Braut Haaland med to scoringer og én målgivende i Manchester-derbyet. Les mer ⮕

Roser Erling Braut Haaland: - Han er bedre på det han ikke var så god påBåde TV 2s eksperter og Pep Guardiola ser tegn til utvikling hos Erling Braut Haaland. Les mer ⮕

Pernille Haaland om koblingen til fotballstjernen: – Trenger ikke å skifte etternavnKomikeren deler etternavn med et av Norges største fotballtalenter, Erling Braut Haaland. Les mer ⮕

Se på PepErling Braut Haaland og Pep Guardiola hadde en heftig diskusjon etter kampen. Les mer ⮕