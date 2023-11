Fnyser av milliardsatsing: – Regjeringen er bakpå

Nå retter Høyres Linda Hofstad Helleland skytset mot næringsminister Jan Christian Vestre, og mener regjeringen ikke tar cybersikkerhet på alvor.– Jeg deler jo KPMG-sjefens bekymring for at norske bedrifter ikke er godt nok beskyttet. Jeg er også redd for at for mange av bedriftene er for sårbare, og at det er for enkelt å angripe, sier Helleland.

Helleland påpeker at samfunnets infrastruktur nå gjør at sikkerhetsbrudd som tidligere kun fikk konsekvenser for den enkelte bedrift, nå kan utgjøre en trussel også mot resten av samfunnet.Sikkerhetsloven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer og for leverandører av varer eller tjenester i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Cyberoperasjoner kan få økt fysisk slagkraft når industrielle systemer i økende grad kobles til internett. Hele verden står nå i en bratt økonomisk motbakke, og Helleland mener NSMs rapport viser at myndighetene ikke gjør nok for bedriftene.

– Det er over fem år, hvor de i 2024 skal bruke 150 millioner på KI generelt og dette er primært en flytting på penger internt. Og det skal også brukes på mange andre ting. Det gjenstår å se i hvor stor grad det skal brukes på sikkerhet.

