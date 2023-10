Fnyser av kritikken: - Det er bare tull

– Hvor er desperasjonen i dette VIF-laget? Det er jo totalt fraværende. De lar seg jo herje med. Selvtillit er en ting, men vis litt desperasjon, skriver Vålerengas tidligere mediesjef, Lasse Vangstein, på

Vålerengas sportssjef, Joachim Jonsson, fikk spørsmål om hvorvidt man mangler lederskikkelser i Vålerenga-laget. – Det er alltid lett å peke på det, når man ligger der man ligger. Men så er det mer komplekst enn det – å skylde på det som en enkeltsak, er altfor billig, sier han til TV 2.– Vi har en gjeng som har en glød og entusiasme, og den skal vi ta med oss videre. Om noen tror at vi har gitt opp, så skal vi vise dem at de tar skrekkelig feil, sier han.Før sesongen kom kaptein Stefan Strandberg med en advarsel til klubben.

– Kanskje har vi for mange unggutter. Jeg tror ikke man nødvendigvis gjør de unge en tjeneste om det blir for mange av dem,– Den klassiske innsats og «blø for drakten»-kritikken som kommer hele tiden, er bare tull. Det er har ingenting med ungguttene å gjøre, de er fantastiske og kommer til å ha en stor fremtid i Vålerenga, er hans beskjed. headtopics.com

Talsmann i Klanen, Christian Arentz, er usikker på om «mangel på desperasjon» er de riktige ordne å bruke om Geir Bakke sine menn.Arentz utdyper at han savner mer kynisme i spillet, samt at han synes det er tydelig at selvtilliten mangler i VIF-laget.

Med fire kamper igjen av sesongen, så ligger hovedstadsklubben på kvalikplass. Geir Bakke har ledet laget i fjorten Eliteseriekamper – og har tatt 13 poeng.Dag-Eilev Fagermo: 10 kamper: 3 seirer, 1 uavgjort og 6 tap. 10 poeng. Målforskjell: 14-16, -2.Jan Frode Nornes ledet laget i to kamper før Bakke tok over. headtopics.com

