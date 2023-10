FN: Tusenvis av mennesker har brutt seg inn i nødhjelpslagre på Gaza

Flere tusen mennesker har ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) brutt seg inn i nødhjelpslagre, melder FN søndag. Gazas 2,3 millioner innbyggere har vært helt avskåret fra verden de siste tre ukene, samtidig som massive israelske luftangrep har rammet det palestinske området.

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slaktinger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.Ifølge Sky News sender Israel ved morgentimene søndag inn ytterligere styrker på beleirede Gazastripen. Det skriver TV-kanalens arabiske Twitter-konto ved 09-tiden.

Natt til søndag er minst tre palestinere drept av israelske soldater okkuperte Vestbredden, melder den israelske avisen Haaretz. – I morgen kommer den humanitære innsatsen på Gazastripen, ledet av Egypt og USA, til å bli utvidet, sier IDF-talsperson Daniel Hagari i en uttalelse som ble spilt inn lørdag.FN mener behovet er minst 100 lastebiler med nødehjelp daglig. Til nå har under 100 lastebiler sluppet inn i løpet av tre uker. headtopics.com

Flere menneskerettsorganisasjoner mener Israels «evakueringsordre» er en ulovlig tvangsfordrivning av palestinere. – Det begynner å bli vanskelig å telle hvor mange raid det dreier seg om, skriver Nida Ibrahim som dekker konflikten fra Rammalah på Vestbredden.

Meldingene er foreløpig ikke bekreftet, men de eskalerende angrepene mot Vestbredden er bekreftet av internasjonale medier og nyhetsbyråer tidligere denne uken. Fredag kveld trappet Israel opp angrepene. Hamas, som styrer på Gazastripen, sa lørdag ettermiddag at flere hundre var drept siden angrepene ble trappet opp. headtopics.com

